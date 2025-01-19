Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alan ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta çıkış arayan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen deplasman takımı ise, puanını 24'e çıkartmayı hedefliyor. 21 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa, Hakan Keleş yönetiminde üst sıralarda yer almak için mücadele ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜMOSAN KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
TÜMOSAN KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.