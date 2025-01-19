Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Küme düşme hattına düşmemek için kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımlar hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Konyaspor 20 puanla 15. sırada yer alıyor. Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından çıkış arayan ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından etkili bir performans ortaya koymaya başlayan Kasımpaşa ise küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. 21 puanla 12. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2025- 12:11 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025- 12:11