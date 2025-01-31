Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak her iki takım da hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Konyaspor 21 puanla 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından çıkış arayan ev sahibi takım, Recep Uçar önderliğinde taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Volkan Demirel yönetiminde çıkış arayan Sivasspor ise 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'a 1-0 kaybeden deplasman takımı, üst üste alınan kötü sonuçlara son vermeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2025- 15:20