Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Küme düşme hattının üzerinde yer alan ev sahibi takım ile küme düşme hattında bulunan deplasman takımı kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta zorlu rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 24'e çıkartmayı hedefliyor. 16 puanla 16. sırada yer alan Bodrum FK ise Volkan Demirel ile küme düşme hattından bir an önce çıkmak için mücadele ediyor. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜMOSAN KONYASPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜMOSAN KONYASPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor - Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.