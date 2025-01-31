İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak deplasman takımı hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Eyüpspor 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Bodrum FK deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından üst üste 4. maçında da kazanmak isteyen İstanbul temsilcisi, Arda Turan önderliğinde taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ömer Erdoğan yönetiminde çıkış arayan Sivasspor ise 23 puanla 13. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında kazanarak hayati bir 3 puana sahip olan Yiğidolar, İstanbul'da oynayacağı mücadeleyi de kazanmak istiyor. Ahmet Kutucu'nun takımdan ayrılmasının ardından hücum yollarında nasıl performans göstereceği merak edilen Eyüpspor'da kart cezası sona eren Mame Thiam'ın geri dönmesi teknik heyeti sevindirdi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattının üzerinde yer alan deplasman takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yiğidolar, Ömer Erdoğan yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta zorlu rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Sivasspor, puanını 26'ya çıkartmayı hedefliyor. 36 puanla 4. sırada yer alan Eyüpspor ise Arda Turan ile Avrupa kupalarında yer almak için mücadele ediyor. Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'a transfer olduğu ev sahibi takımda, Bodrum FK maçında kart cezasından dolayı oynayamayan Mame Thiam ise geri döndü. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İKAS EYÜPSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?