İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak deplasman takımı hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Eyüpspor 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Bodrum FK deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından üst üste 4. maçında da kazanmak isteyen İstanbul temsilcisi, Arda Turan önderliğinde taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ömer Erdoğan yönetiminde çıkış arayan Sivasspor ise 23 puanla 13. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında kazanarak hayati bir 3 puana sahip olan Yiğidolar, İstanbul'da oynayacağı mücadeleyi de kazanmak istiyor. Ahmet Kutucu'nun takımdan ayrılmasının ardından hücum yollarında nasıl performans göstereceği merak edilen Eyüpspor'da kart cezası sona eren Mame Thiam'ın geri dönmesi teknik heyeti sevindirdi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2025- 10:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025- 10:50