Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak deplasman takımı hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Rizespor 24 puanla 11. sırada yer alıyor. Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Mustafa Çulcu'nun göreve gelmesinin ardından daha etkili bir futbol ortaya koyan Adana Demirspor ise küme düşme hattından çıkmayı amaçlıyor. 5 puanla 19. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2025- 12:51