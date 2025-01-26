Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattının içerisinde yer alan deplasman takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Adana temsilcisi, Mustafa Çulcu yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta zorlu rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 27'ye çıkartmayı hedefliyor. 24 puanla 11. sırada yer alan Rizespor, İlhan Palut ile üst sıralara çıkmak için mücadele ediyor. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.