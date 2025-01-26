Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Papanikolaou, Akintola, Ghezzal, Olawoyin, Sowe.
Adana Demirspor: Deniz, Abdulsamet, Manev, Semih, Tolga, Arda Okan, Alioui, Aksel, Maestro, Ali Yavuz, Aymbetov.
ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı.
ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.