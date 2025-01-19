Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Küme düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir mücadeleye çıkacak deplasman takımı hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaştı. Son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan deplasman takımı 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında yer almak isteyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. 31 puanla 4. sırada yer alan ev sahibi takım, mücadeleyi kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Göztepe - Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir mücadeleye çıkacak deplasman takımı ile Avrupa kupalarında yer almak isteyen ev sahibi takım kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nu göreve getirdi. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 21 puanla 13. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, yeni teknik direktörüyle kritik karşılaşmayı kazanarak üst üste alınan kötü sonuçlara son vermek istiyor. Bu hafta Onvo Antalyaspor'u ağırlayan Göztepe ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 31 puanla 4. sırada yer alan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Samsunspor ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

GÖZTEPE - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İLK SINAV

Süper Lig'de son 3 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaştığını açıkladı. Göztepe maçında takımın başında olması beklenen çalıştırıcının ilk maçında nasıl bir sınav vereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Akdeniz temsilcisi, 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

ROMULO ANTALYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Süper Lig'de gösterdiği performansla her hafta adından söz ettirmeyi başaran Göztepe'nin hücum oyuncusu Romulo, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Stanimir Stoilov'un en çok tercih ettiği isimlerin başında gelen Romulo, bu sezon oynadığı 16 maçta 9 defa fileleri havalandırdı. 5 kez de gol pası veren 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yerine Antalyaspor maçında Matsuki'nin forma giymesi bekleniyor.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Göztepe - Antalyaspor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.