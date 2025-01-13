Göztepe - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Avrupa kupalarında yer almak isteyen ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 3 puan için sahaya çıkacak. 28 puanla 6. sırada yer alan Göztepe, mücadeleyi kazanması durumunda 4. sıraya kadar yükselecek. Bu hafta formda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Kasımpaşa ise puanını 24'e çıkartmayı hedefliyor. 21 puanla 12. sırada yer alan İstanbul takımı, Hakan Keleş yönetiminde üst sıralarda yer almak için mücadele ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Göztepe - Kasımpaşa maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.