Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Küme düşme ve zirve yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak takımlar hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Son 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi takım 28 puanla 6. sırada yer alıyor. Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Göztepe, güçlü rakibi karşısında moral arıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde bu sezonun etkili takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda 4. sıraya kadar yükselecek. Hakan Keleş ile küme düşme hattından uzaklamak için mücadele veren Kasımpaşa ise üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. 21 puanla 12. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2025- 12:10