Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor, GAİN Park'ta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Akdeniz ekibi oldu.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova kaydetti. Konyaspor 90+6. dakikada Kramer ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken, bu sezonki 7. yenilgisini alan Konyaspor 20 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahası içerine yaptığı ortada Efecan Karaca'nın kafa vuruşunda top kaleci Slowik'ten dönerek Makouta'nın önünde kaldı. Makouta topu iki hamlede ağlarla buluşturdu: 1-0
20'nci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasının sağ çaprazından Aliti'nin serbest vuruşunu kaleci Slowik kornere gönderdi.
23'üncü dakikada Konyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında ceza sahası çaprazında topu alan Umut Nayir'in sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
54'üncü dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol taraftan gelişen atakta Richard'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Janvier'in vuruşunda top direkten döndü. Direkten dönen topu Cordova kafa vuruşuyla tamamlayarak ağları havalandırdı: 2-0
57'nci dakikada sol taraftan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in çaprazdan kaleye vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
80'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Rony Lopes'in ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Cordova'nın şutunu kaleci Slowik kornere gönderdi.
90+6'ncı dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Sol taraftan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Kramer'in kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu: 2-1
Mücadele, 2-1 ev sahibi ekip Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.