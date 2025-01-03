Alanyaspor Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u Makouta ve Cordova'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2025- 21:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025- 22:11