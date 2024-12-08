Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.
RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.
Kayserispor'un ligde 12, Alanyaspor'un ise 14 puanı bulunuyor.
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Karimi, Kartal Kayra, Cardoso, Mane, Boa Morte, Nazon.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Cordova, Augusto, Hwang