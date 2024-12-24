Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/zEGBytnC5c— Hatayspor (@Hatayspor_FK) December 24, 2024