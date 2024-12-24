Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."