Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk devresinin kapanış maçında Başakşehir İle Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İki İstanbul takımının sahne alacağı maç, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde 2024-2025 sezonunu ilk 4 içerisinde bitirmek isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen turuncu-lacivertliler, 22 puanla 7. sırada yer alıyor. Sami Uğurlu ile yollarını ayırdıktan sonra Hakan Keleş'i göreve getiren Kasımpaşa ise Eyüpspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından hanesine bir 3 puan daha eklemek istiyor. Başakşehir'e moralli gelecek olan lacivert-beyazlılar, puanını 22'e çıkartmayı hedefliyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Başakşehir - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıkla...

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk devresi Başakşehir - Kasımpaşa maçı ile sona eriyor. 17. haftada karşı karşıya gelecek her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe karşısında 3-1 kaybedip, UEFA Konferans Ligi'nden elenen ve moral arayan Başakşehir, lacivert-beyazlılar karşısında yaralarını sarmayı hedefliyor. Mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Eyüpspor karşısında 2-0 kazanan Kasımpaşa'nın güçlü rakibi karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Hakan Keleş yönetiminde son 3 maçını kaybetmeyen Kasımpaşa, seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Başakşehir - Kasımpaşa maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA HAYALLERİNE ERKEN VEDA ETTİ

UEFA Konferans Ligi'nde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Başakşehir, 24. sırada yer alıyordu. 6. haftada Cercle Brugge deplasmanına konuk olan temsilcimiz, 1-1'lik berabere kalarak 26. sıraya geriledi. Bu sezon ilk defa oynanan yeni format gereki Başakşehir Avrupa hayallerine veda etti.

OUSSEYNOU BA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kaybeden Başakşehir'de, direkt kırmızı kart gören Ousseynou Ba Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Edin Dzeko ile yaşadığı fiziki tartışma sonrası hakem Ozan Ergün'ün VAR incelemesinin ardından oyun dışı kalan deneyimli savunma oyuncusu, PFDK tarafından 3 maç ceza aldı.

KASIMPAŞA'DA HEDEF 3 PUAN

Sami Uğurlu ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Hakan Keleş'i getiren Kasımpaşa, son haftalarda alınan puanlarla üst sıralara çıkmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında 2-0 kazanan ve puanını 19'a çıkartan turuncu-lacivertlilerin; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

GOLCÜLER TAKIMLARI İÇİN MÜCADELE EDECEK

Trendyol Süper Lig'in gol krallığı zirvesinde yer alan Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında da Başakşehir'in gol silahı olacak. Bu sezon oynadığı 15 süper lig maçında 10 gol kaydeden Polonyalı forvet, 1 de asist yaptı. Kasımpaşa hücumunun en önemli silahlarından biri olan Nuno Da Costa'da toplam 13 maçta şans buldu. 33 yaşındaki deneyimli golcü bu maçlarda 5 gol atarken, 2 de gol pası verdi.