Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. hafta maçında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Antalyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Alex de Souza ile yola devam eden Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor : Piric, Mert Yılmaz, Veysel, Thalisson, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Soner, Petrusenko, Larsson, Gaich.

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Karimi, Baran, Boa Morte, Bourabia, Hasan Ali, Bahoken.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 1saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.