Erzurumspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Erzurumspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Erzurumspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 15. hafta maçında Erzurumspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erzurumspor - Adanaspor maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

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