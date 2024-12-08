Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta müsabakasında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
EYÜPSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Tayfur, Caner, Melih, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Halil, Ampem, Thiam.
Samsunspor: Okan, Satka, van Drongelen, Zeki, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.
EYÜPSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Samsunspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.