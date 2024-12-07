Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşitkaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın evinde oynanan karşılaşmadan siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
6. dakikada sol kanatta topla birlikte ceza yayına ilerleyen Saint-Maximin'in pasında altıpasın önünde topla buluşan Dzeko'nun sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Dzeko, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'u da geçen topu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.
29. dakikada Gedson Fernandes'in pasında Rafa Silva, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında dönen topu önünde bulan Immobile'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
35. dakikada ceza yayı sol tarafında kazanılan serbest vuruşta Tadic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
45+2. dakikada sol taraftan Tadic'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 70. dakikada Beşiktaş'tan Tayyip Talha sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
Futbolcunun yerine oyuna Zaynutdinov dahil oldu.
73. dakikada oyuna sonradan dahil olan Chamberlain karşılaşmada gol perdesini açtı.
Mücadelenin 90+5. dakikasında Gedson Fernandes 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Mücadelede başka gol olmadı ve dev derbiden Beşiktaş 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe ligde 32 puanla 2. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ise 25 puanla 4. sırada bulunuyor.
Kanarya haftaya RAMS Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.
Beşiktaş ise Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.