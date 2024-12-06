TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Neymar bombası! Gündeme geldi ve...

Trendyol Süper Lig'in dev takımları ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde yapacağı hamleler büyük merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'ın, Süper Lig'den o kulübün radarına girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2024- 12:52