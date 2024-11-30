Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 6'ncı dakikada Rick van Drongelen, 51'inci ve 55'inci dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+3. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Samsunspor, Süper Lig'de 29 puana yükseldi ve maç fazlasıyla puan durumunda 3'üncü sırada yer aldı Bodrum FK ise 11 puanla 17'nci sırada kaldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Samsunspor, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak, Bodrum FK ise bay geçecek.