Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Gaziantep sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Gaziantep ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Göztepe maçı 1 Kasım Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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