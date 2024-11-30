Trendyol Süper Lig'in 14'üncü hafta karşılaşmasında zor günlerden geçen ve ligin dibine demir atan Adana Demirspor evinde Konyaspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER:
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Manev, Arda, A. Burak, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Sarı, Barasi.
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Tunahan, Oğulcan, Pedrinho, Keyta, Umut Nayir.
ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İki takım arasındaki kritik mücadele saat 16: 00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.