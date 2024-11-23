Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Konyaspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 13. hafta müsabakasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Hatayspor maçı 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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