Samsunspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2024- 12:21