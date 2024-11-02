Sivasspor - Rizespor maçı canlı izle (Sivasspor - Rizespor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Poungouras, Moutoussamy, Charisis, Rodrigues, Koita, Balde.
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Varesanovic, Sowe.
SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Rizespor maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.