Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Heyecan dolu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Maçta gol perdesini 22. dakikada Gaziantep FK'dan Okereke açtı.
24. dakikada Kayserispor'dan Morte skoru 1-1'e getirdi.
45+1'de bu sefer Gaziantep'ten Kozlowski takımını bir kez daha öne geçirdi.
İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda 57. dakikada Cardoso skoru 2-2'ye getirdi.
Bu gollerle maç 2-2'lik skorla tamamlandı.
Karşılaşmanın ardından Kayserispor 5 puanla 17. sırada yer aldı.
Gaziantep FK ise 6 puanla 16. sırada bulunuyor.