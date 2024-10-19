Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar....

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Heyecan dolu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maçta gol perdesini 22. dakikada Gaziantep FK'dan Okereke açtı.

24. dakikada Kayserispor'dan Morte skoru 1-1'e getirdi.

45+1'de bu sefer Gaziantep'ten Kozlowski takımını bir kez daha öne geçirdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda 57. dakikada Cardoso skoru 2-2'ye getirdi.

Bu gollerle maç 2-2'lik skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından Kayserispor 5 puanla 17. sırada yer aldı.

Gaziantep FK ise 6 puanla 16. sırada bulunuyor.