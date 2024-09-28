Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puanla namağlup 6'ncı basamakta yer alan Göztepe, 7'nci hafta karşılaşmasında 12 puanla 4. sırada yer alan Samsunspor'a konuk oluyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Mehmet Türkmen yönetiyor.
SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇ 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Carlo, Bennaser, Emre, Ntcham, Laura, Marius
Göztepe: Lis, Ogün, Malcom, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Isaac, Doğan, Juan, Romulo
SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Göztepe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başladı. Mücadeleyi canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
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