Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:
Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Melih, Saiz, Midtsjö, Emre, Shelvey, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Thiam
Göztepe: Lis, Bokele, Ogün, Silva, Taha, Heliton, Ahmed Ildız, Matsuki, Solet, Juan, Cardoso
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Göztepe maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.