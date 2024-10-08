Süper Lig'in ilk 8 haftasında 4 ayrılık!
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi (7 Ekim)
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