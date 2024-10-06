Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Maçın 65. dakikasında Eyüpspor Ahmed Kutucu'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. 72. dakikada ise Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Ev sahibi ekipte Aleksic, 90+6'da kaydettiği golle takımına 3 puanı getirdi.
Bu mücadele sonucu Konyaspor 11'a yükseldi. Eyüpspor ise ligde 12 puanda kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor Beşiktaş'a konuk olacak; Eyüpspor ise sahasında Göztepe'ye konuk olacak.