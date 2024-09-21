Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 6. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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