Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Bellona Kayserispor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

RAMS Başakşehir'in golü 53. dakikada Krzysztof Piatek'ten gelirken, Bellona Kayserispor'un golünü 32. dakikada Carlos Mane kaydetti.

RAMS Başakşehir bu sonuçla puanını 14'e yükseltti. Bu sezonki 4. beraberliğini alan ve henüz galibiyetle tanışamayan Bellona Kayserispor ise puanını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir, 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Bellona Kayserispor ise aynı gün saat 13.30'da Gaziantep FK'yı ağırlayacak.