Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, sahasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Hatayspor - Bodrum FK maçının CANLI ANLATIMI ve tüm detayları haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6.haftanın açılış maçında Hatayspor sahasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor.

HATAYSPOR - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Rivas, Görkem, Diack, Fernandes, Aboubakar

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Arlind, Ali, Cenk, Musah, Ahmet Aslan, Seferi, Gökdeniz, Dimitrov, Puşcaş

HATAYSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Bodrum FK maçı 20 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.