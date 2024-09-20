Hatayspor - Bodrum FK | CANLI
F.Bahçe - G.Saray maçı saat kaçta?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Süper Loto sonuçları! (19 Eylül)
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Galatasaray dev derbiye hazır! Galatasaray dev derbiye hazır! 20:15
F.Bahçe derbiye hazır F.Bahçe derbiye hazır 19:15
Galatasaray set vermedi Galatasaray set vermedi 18:43
Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtları açıklandı Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtları açıklandı 18:41
Batshuayi'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım! Batshuayi'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım! 18:04
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Savic... Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Savic... 17:29
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Kartal'da Eyüpspor mesaisi! Kartal'da Eyüpspor mesaisi! 16:50
Servet Çetin'den derbi yorumu! "Güven vermiyor" Servet Çetin'den derbi yorumu! "Güven vermiyor" 16:17
Melo'dan G.Saray açıklaması! "Sportif direktörlük..." Melo'dan G.Saray açıklaması! "Sportif direktörlük..." 15:43
Dzeko ve eşinden Çamlıca Camii'ne ziyaret! Dzeko ve eşinden Çamlıca Camii'ne ziyaret! 14:44
Mourinho'nun Szymanski planı! G.Saray derbisinde... Mourinho'nun Szymanski planı! G.Saray derbisinde... 12:49
Icardi gözüne F.Bahçe'yi kestirdi! Icardi gözüne F.Bahçe'yi kestirdi! 12:14