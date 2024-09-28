Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Samsunpor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Samsunpor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı.

Samsunspor'un golleri ise 28. dakikada Marius Mouandilmadji, 70 ile 90+1. dakikada Olivier Ntcham ve 79. dakikada Kingsley Schindler'den geldi.

Göztepe'nin gollerini 13. dakikada Zeki Yavru (KK), 41. dakikada Romulo Cardoso ve 50. dakikada Juan Santos da Silva kaydetti.

Karşılaşma sonucunda Samsunspor 15, Göztepe ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe evinde Sivasspor'u ağırlayacak, Samsunspor ise Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.