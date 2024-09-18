Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
SAMSUNSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Samsunspor - RAMS Başakşehir karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse, Ntcham, Emre, Mouandilmadji
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Berkay, Crespo, Davidson, Piatek.