Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Dev derbinin kazananı 3-1'lik skorla sarı-kırmızılı ekip oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Dev derbide gülen taraf 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Fenerbahçe'nin tek golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko atarken, Galatasasaray'ın gollerini 20. dakikada Dominik Livakovic(K.K), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 13 puanda kalırken, Cimbom 6'da 6 yaparak 18 puana yükseldi.

Ayrıca Galatasaray 6'da 6 ile lige başladı ve kendi rekorunu kırdı.

MAÇTAN NOTLAR:

GALATASARAY'DA EKSİKLER HAKIM ZIYECH VE YUSUF DEMİR

Sarı-kırmızılı ekipte 31 yaşındaki Faslı yıldız Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemedi. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ziyech, deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan müsabakada görev almadı.

Öte yandan Yusuf Demir de yabancı kontenjanından dolayı geniş kadroda yer almayan isim oldu.

3 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alan; Ismail Jakobs, Gabriel Sara ve Victor Osimhen ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyen isimler oldu.

Öte yandan geniş kadroda yer alan; Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Elias Jelert ve Michy Batshuayi de sarı-lacivertli ekibe karşı forma giymeleri durumunda ilk Fenerbahçe derbisine çıkacak.

MICHY BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erip serbest kalan ve Galatasaray'a imza atan 30 yaşındaki Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, derbiye yedek soyundu.

Teknik direktör Okan Buruk'un yedek başlattığı Batshuayi, derbide forma giymesi durumunda eski takımına karşı ilk kez oynamış olacak.

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Michy Batshuayi; siyah-beyazlılarla 2, sarı-lacivertlilerle ise 4 karşılaşmada Galatasaray'a rakip olmuştu. Bu karşılaşmalarda Belçikalı forvet Galatasaray'a gol atamamıştı.

MAURO ICARDI GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin 31 yaşındaki Arjantinli golcü santrforu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine yedek başladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi, 2 maç sonra sarı-kırmızıların geniş kadrosunda yer almış oldu. Bir süredir tedavisi için Arjantin'e giden golcü oyuncu, iyileşmesinin ardından Türkiye'ye dönmüş ve takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kararıyla Icardi, tedbir amaçlı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde yer almadı.

FERNANDO MUSLERA 32'NCİ KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP

Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kariyerindeki 32'nci Fenerbahçe derbisine çıktı. 2011 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan takıma katılan Muslera, 13 yılda toplamda 31 kez sarı-lacivertlilere karşı forma giydi. Söz konusu bu maçlarda tecrübeli kaleci; 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

ROLAND SALLAI KADRODA YER ALDI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar kanat Roland Sallai, derbide geniş kadroda kendisine yer buldu.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Sallai, görücüye çıkmış olacak. Macar futbolcu, derbide forma giymesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, maç önünde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Karşılaşma öncesi teker teker oyuncuları deplasman tribününe çağıran Galatasaraylı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

JOSE MOURINHO YÖNETİMİNDE İLK DERBİ

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk derbisine çıktı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

MAXIMIN VE MERT MÜLDÜR'ÜN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon öncesi kiralık olarak kadroya katılan Allan Saint-Maximin'e ilk 11'de şans verdi. Bu mücadele Fransız futbolcunun ilk Galatasaray derbisi oldu. Bright Osayi-Samuel'in forma giyememesi sebebiyle mücadeleye ilk 11'de başlayan Mert Müldür de ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi. Bu isimlerin yanı sıra yedek kulübesinde yer alan Youssef En Nesyri, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ise oyuna dahil olmaları durumunda sarı-lacivertli forma ile ilk Galatasaray derbisine çıkacaklar.

TEK EKSİK OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçta tek eksiği Bright Osayi-Samuel oldu. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Bright Osayi-Samuel karşılamanın kadrosunda yer almadı. Osayi-Samuel'in bölgesinde Mert Müldür görev yaptı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlığı sebebiyle oynayamayan Alexander Djiku ise Galatasaray maçında ilk 11'de yer aldı.

OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, Galatasaray maçında kart görmesi halinde Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçe taraftarı mücadele öncesinde maraton tribünü ve iki kale arkası tribününde koreografi yaptı. Kuzey tribünü ve Maraton tribününde dev sarı-lacivert bayrak açıldı. Okul Açık tribününde ise 'Fight Attack Fener believe' ve 'Remember we are their biggest fear' yazılı koreografi gerçekleştirildi.