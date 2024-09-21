Fenerbahçe dev derbide penaltı kazandı! İşte o anlar
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin 61. dakikasında Fred, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle sarı-kırmızılı ekibin ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2024- 21:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024- 21:48
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin 61. dakikasında Fred, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle sarı-kırmızılı ekibin ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.
İŞTE O ANLAR:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.