Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti. İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 15 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu müsabakalarda atılan 34 golün 28'ini yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti.
21 YABANCI OYUNCU GOL ATTI
Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı gol sevinci yaşadı. İki takım arasında 2014-15'te oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 23 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 10 yabancı skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı. İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Galatasaraylı İcardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.
İLK GOLÜ ATAN KAZANIR
62
Derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 29 yılı kapsayan son 62 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.
25
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.
8
İki takım arasında yapılan son 62 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fener atarken, Aslan beraberliği yakaladı.
4
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
3-1
İki takım arasında 2019-20'da Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.
FENERBAHÇE'NİN SİLAHI TADIC
F.Bahçe'de varyasyon için kullanılacak isim Dusan Tadic olarak öne çıkıyor.
1- Sağ kanatta oynayama devam edecek. Jacobs'u geriye yaslayacak. Barış de Sallai de önünde oynasa ondan koparacak. Sağ taraftan oyun kuracak. En-Nesyri'nin üzerindeki stoperi de gezdirecek.
2- Geçen sezon olduğu gibi sol kanatta oynayacak. Kaan Ayhan ile Sallai ya da Barış Alper'in bağını koparacak. Sara'nın Kaan'a yardıma gitmesine neden olacak. Szymanski'ye ortadan defansı yarması için yer açacak.
GALATASARAY'IN SİLAHI BARIŞ ALPER
Bu eşleşmeler arasında Barış Alper Yılmaz'ın içinde olacağı eşleşme ile ilgili pek çok varyasyon var.
1- Sol kanada geçecek. Oosterwolde'la savaşacak. Hollandalı sol beki oyundan düşürecek. Saint- Maximin'in etkinliğini azaltacak. Szymanski ya da Fred'in Oosterwolde'a desteğe gelmesi, Mertens'in yolunu açacak.
2- Sağ tarafta oynayacak. Kendisine göre fizik olarak daha güçsüz olan Mert'in üzerine gidecek. Tadic'i de geriye alacak. Tadic'in geride kaldığı yere G.Sara ortadan Jacobs ise geride girecek.
KİLİT ORTA SAHA
Fenerbahçe, cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Jose Mourinho rakibini yenip lider olmak; Okan Buruk en zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp puan farkını açmak istiyor. Dev derbinin kilidi orta sahada. İki takımın orta sahaları da agresif ve formda oyunculardan oluşuyor.
Galatasaray'ın muhtemel üçlüsü: Torreira, Sara (Kaan), Mertens (Sara)
İSMAİL YÜKSEK OYNAYABİLİR
Derbi öncesinde Fenerbahçe'de Fred ile Szymanski'nin, Galatasaray'da ise Torreira ve Sara'nın formaları garanti görünüyor. Mourinho'nun Amrabat'ın ilk maçının Galatasaray derbisi olmasını istemeyeceği, İsmail ile çıkabileceği iddiası var.
SARA SÜRPRİZİ YAŞANABİLİR
Aynı şekilde Okan Buruk'un da Kaan Ayhan'la orta sahayı güçlendirip, Torriera'nın yanına alabileceği, Sara'yı da Mertens'in yerine koyabileceği konuşuluyor. Tüm bu varyasyonlarla ilgili cevap yarın sahada verilecek.
MUHTEMEL ÇARPIŞMALAR
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe- Galatasaray derbisi özellikle pozisyon eşleşmeleri ile çok konuşulacak. Hangi oyuncuların kimi karşılayacağı, ya da kimlerin karşılama konusunda kimlere destek vereceği çok ince ayrıntısına kadar hesaplanıyor.
Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 yenerken orta saha Mert Hakan, Fred ve Djiku'dan oluşuyordu. Şu anda Djiku'nun orta sahada ön libero gibi, Mert Hakan'ın ise hücuma yönelik orta sahada olma ihtimali yok.
100'DEN FAZLA ÜLKE YAYINLIYOR
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak ve dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.
1
Kadıköy'de geçen sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 bitti. Yalnızca 1 isabetli şut atıldı. Fenerbahçe 5 şut denemesinde isabet yakalayamazken, Galatasaray ise 8 şutunda yalnızca 1 kez çerçeveyi buldu.
11
Süper Lig'in ikinci yarısında Cimbom 11 şut denemesinde bulunurken, bu şutlarda kaleyi tutturamadı. Müsabakanın 21. dakikasında Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, rakip kaleye 11 şut çekerken, 1 isabet sağladı ve gol attı.
GERİ SAYIM BAŞLADI
62
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 62 maçında 46 kırmızı, 370 sarı kart çıktı. Rekabetteki son 62 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.
1
Geçen sezon derbide hakem 9 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Galatasaray'ın ev sahipliğindeki müsabakada F.Bahçe'ye 1 kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart çıktı. Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise 4 sarı kartla cezalandırıldı.
10
Kanarya, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kızardı. F.Bahçe, 2019-20'de başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 33 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Aslan ise aynı süreçte 41 sarı, 1 de kırmızı kartla cezalandırıldı.
ALİ KOÇ-DURSUN ÖZBEK REKABETİ
Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu bölümde Süper Lig'de 4, Süper Kupa'da ise 1 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. Bir mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi. Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmenden olmak üzere toplam 9 golüne, sarı-lacivertliler 1 golle karşılık verebildi.
ALİ KOÇ'TAN 3 GALİBİYET
Fenerbahçe başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 12 Galatasaray derbisi yaşadı. Bu periyotta Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 4 mücadeleden galip ayrıldı. Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 9, sarı-kırmızılılar ise 14 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlık döneminde ise toplamda 24 derbi maçta boy gösterdi. Fenerbahçe bu periyotta Beşiktaş'a karşı da 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Koç yönetimindeki Fenerbahçe, toplam 24 derbide 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
DURSUN ÖZBEK 11 FENERBAHÇE DERBİSİ GÖRDÜ
Galatasaray iki farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek, 11 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Bu periyotta Cimbom 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Aslan, Özbek başkanlığında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplam 23 derbide mücadele etti. 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı, 9 kez yenildi.
ASLAN, SON 5 DERBİDE 3 GALİBİYET ELDE ETTİ
Sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı. Cimbom, burada oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ezeli rakibinin sahasında 10 puan aldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 5 derbi şöyle:
23.02.2020
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
06.02.2021
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
10.04.2022
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
08.01.2023
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
24.12.2023
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
BURUK'UN 10. SINAVI
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı- kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 6 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.
FENERBAHÇE İLE 18 KEZ KARŞILAŞTI
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığ, Gaziantep, Sivas, Akhisar, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.