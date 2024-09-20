Haberler Süper Lig Haberleri Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? O detay ortaya çıktı

Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanacak? O detay ortaya çıktı Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu mücadele için flaş bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2024- 06:40









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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti. İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 15 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu müsabakalarda atılan 34 golün 28'ini yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti.

21 YABANCI OYUNCU GOL ATTI Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı gol sevinci yaşadı. İki takım arasında 2014-15'te oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 23 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 10 yabancı skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı. İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Galatasaraylı İcardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.