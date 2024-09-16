ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE HD | Antalyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacka?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 5. hafta maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2024- 12:10 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024- 12:10