ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE HD | Antalyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacka?
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 5. hafta maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Adana Demirspor maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.