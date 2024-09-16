Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, dev karşılaşmayı kalemine aldı.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN YAZISI:

Trabzon'da Beşiktaş mı 2 puan kaybetti, yoksa Trabzonspor mu 1 puan aldı? Aslında maçın hemen başındaki kırmızı kart yani Visca'nın atılması oyundaki tüm dengeleri değiştirdi. Fakat dünya futbolunda az görülen bir olay oldu. Visca atıldı, Trabzonspor öne geçti. Ardından da iyi kapandılar, Beşiktaş'a fazla pozisyon vermiyorlar derken Svensson'un yaratıcılığı ile Gedson Fernandes'in golü geldi. İkinci yarı, maçın mutlak hakimi Beşiktaş'tı… Aslında sağdan soldan iyi geldiler ama özellikle Immobile'yi istediği topla buluşturamadılar. Trabzonsporlu Uğurcan belki de sahanın en iyisiydi. En az 2 net %100'lük golü kurtardı. Sonuçta Beşiktaş kazanabilirdi, kazanamadı. Herhalde Trabzonspor da 77 dakika bir kişi eksik oynadığı maçı 1 puanla tamamladığı için mutludur. Maç çok zordu, sert başladı. Hakem Ali Şansalan, VAR yardımı ile Visca'ya verdiği kırmızı kartta haklı, belki 1-2 ufak hata yaptı ama genel olarak yönetimini çok başarılı buldum.