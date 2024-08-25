Villarreal - Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın ikinci haftası ile heyecan başlıyor. Villarreal ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Villarreal - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 15:29