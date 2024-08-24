Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Eyüpspor karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Eyüpspor maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Bieganski, Charisis, Pritchard, Emrah, Turgunboev, Manaj.
Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Bruno, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam.