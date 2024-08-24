Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Bodrum FK - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BODRUM FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bodrum FK - Konyaspor maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Mohammed, Gökdeniz, Samet, Fredy, Dimitrov, Puşcaş
Konyaspor: Slowik, Baranijasevic, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Umut