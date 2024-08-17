Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Attamah, Gökhan, Kartal, Mane, Bourabia, Eray, Ramazan, Cardoso.
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Emirhan, Radakovic, Sonko, Murat, Pritchard,, Turgunbayev, Charsis, Emrah, Manaj.
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Sivasspor maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.