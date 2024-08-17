Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Khusniddin Alikulov ve 74'te Ali Sowe kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 90+7'de Yusuf Barasi'den (p) geldi.
Bu sonucun ardından Ç. Rizespor 4 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 0 puanda kaldı.
Ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. A. Demirspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.