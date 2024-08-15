PFDK kararları açıklandı! Arda Turan ve Sami Uğurlu...

İşte Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programları!
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Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (14 Ağustos)
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G.Saray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı G.Saray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 15:53
Zaha transferinde flaş gelişme! Yönetim bile arada kaldı Zaha transferinde flaş gelişme! Yönetim bile arada kaldı 15:27
F.Bahçe'de Göztepe mesaisi başladı F.Bahçe'de Göztepe mesaisi başladı 14:44
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Rapid Wien - Trabzonspor maçı detayları! Rapid Wien - Trabzonspor maçı detayları! 10:09