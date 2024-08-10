Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu ilk hafta maçında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.15'te başladı.

Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çaldığı karşılaşmada konuk ekip Konyaspor 7. dakikada Pedrinho ile öne geçti, ev sahibi Kasımpaşa 48. dakikada Da Costa ile bu gole karşılık verdi.

Kasımpaşa, 74. dakikada Winck ile skoru 2-1'e getirirken, bu kez Konyaspor'dan Aleksic, 81. dakikada skora dengeyi getirdi.

Maçta gol perdesini 89'da Konyaspor'dan Umut Nayir kapattı: 2-3.

Bu sonucun ardından Konyaspor ligin yeni sezonuna 3 puanla başlarken, Kasımpaşa sahadan puansız ayrıldı.

Ligin 2. haftasında Kasımpaşa, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Hatayspor deplasmanına çıkacak; TÜMOSAN Konyaspor ise 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.