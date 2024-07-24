Trendyol Süper Lig 1. ve 2. hafta programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:
Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklanmıştır.
• Müsabaka programı, kulüplerimizin UEFA Kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
• 2024 - 2025 Sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Bu sebeple Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki müsabaka, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'e planlanmıştır.
• UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir.
• 5 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir.
• Programda stadyum bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.
Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:
1. HAFTA
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
2. HAFTA
16 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK