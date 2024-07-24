Süper Lig'de 1. ve 2. hafta programları belli oldu!

Trendyol Süper Lig 1. ve 2. hafta programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklanmıştır.

• Müsabaka programı, kulüplerimizin UEFA Kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

• 2024 - 2025 Sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Bu sebeple Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki müsabaka, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'e planlanmıştır.

• UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir.

• 5 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir.

• Programda stadyum bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

1. HAFTA

9 Ağustos Cuma

21.00 Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Göztepe

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor

21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

2. HAFTA

16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK