Süper Lig fikstür çekimi CANLI | Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. Fikstür çekimi için nefesler tutulmuşken bu sezon Süper Lig'de karşılaşacak takımların maç tarihleri belli olacak. Geçen sezon 4 takımın küme düştüğü ligde şampiyon Galatasaray oldu. Trendyol 1. Lig'in şampiyonluğunu ise Eyüpspor üstlendi. Bu sezonda Eyüpspor'un yanı sıra Göztepe ve play-off galibi Bodrumspor da Süper Lig'de mücadele edecek. Peki Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2024/2025 sezonu fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak kura çekimi, beIN Sports Haber ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.