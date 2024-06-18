TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Boupendza bombası!

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transferde yapacağı hamleler büyük merak konusuydu. Bu doğrultuda Süper Lig devinden gündem yaratacak bir atak geldi. O takımın, Süper Lig'in eski gol kralı Boupendza'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2024- 10:02