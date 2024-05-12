Trendyol Süper Lig'de 36. Hafta maçları | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını ve dördüncülük yarışı kıyasıya devam ederken zorlu mücadeleler aynı saatte başladı. Sivasspor - Başakşehir, Pendikspor - Rizespor, Konyaspor - Samsunspor, Hatayspor - Ankaragücü, Kasımpaşa - Antalyaspor, Adana Demirspor - Gaziantep FK maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2024- 18:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024- 19:25