Eyüpspor'un maçlarını oynayacağı stadyum belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un iç saha lig maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı açıklandı.

Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır. Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.