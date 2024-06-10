Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da geçiren Alexandru Cicaldau için harekete geçti. | Son dakika transfer haberleri

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi. Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.

Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nın devreye girdiği iddia edildi. Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.